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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /699884/وزير-التعليم-يصدر-قرارات-جديدة-بشأن-امتحانات-نهاية-الفصل-الدراسي-الثاني

أصدر الدكتور طارق شوقى #وزير_التربية_والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن تعليمات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/2021؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات.

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وينص الكتاب الدورى على:

بالنسبة لأسئلة امتحان الدور الثاني يجب الالتزام بشروط الصياغة الصحيحة للأسئلة والتي أرسلت مـن قبل وعدم تضمين الأسئلة ما يتعلق بالقضايا السياسية، ...الخ.

ويؤكد الكتاب الدورى أنه تقرر: بالنسبة ل #الصف_الرابع_الابتدائي أن يتم إعلان نتيجة الطلاب فور الانتهاء منها بمكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وأن تعلن النتيجة طبقًا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقـم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021، وأن ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية (من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق)، بالإضافة إلى انعقاد امتحان دور ثان للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات ـ الألوان - سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين، وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

امتحانات الدور الثاني

ويسرى هذا الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، وكذا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.