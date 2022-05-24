استعلم نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بالاسم فقط

كشفت بعض المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن موعد الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من عام 2022م، حيث إنه من المقرر أن يتم الكشف عن النتيجة في نهاية الأسبوع المقبل بعد انتهاء كل عمليات التصحيح والرفع والمراجعة وسيتم عرض النتيجة في جميع مدارس مصر بمحافظاتها كلها كما أنه تم تحديد نسبة النجاح والرسوب الخاصة بطلاب الصف الرابع الابتدائي لهذا الفصل الدراسي.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022م

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي لنهاية العام في يوم الخميس من الأسبوع المقبل ولكن حددت الوزارة بعض الضوابط الخاصة بالإعلان عن النتيجة وهي كالآتي:-

هناك أربعة ألوان تدل على نتيجة الطالب وكل لون يوضح قدرة الطالب على اكتساب المعلومة والمهارات الخاصة به.

فاللون الأزرق يدل على أن الطالب حصل على نسبة تتراوح بين 85 إلى 100 في المئة وهي أكبر درجة والتي تدل على تعدي الطالب التوقع في اكتساب المهارة.

بينما اللون الأخضر فيدل على أن الطالب نتيجته تتراوح بين 65 إلى أقل من 85 في المئة وهذا يدل أن الطالب قد حقق ما هو مطلوب والتوقعات المطلوبة.

أما بالنسبة إلى اللون الأصفر الذي يدل بأن الطفل بحاجة إلى الدعم والمساعدة في دراسة دروسه ومواده بشكل أكبر حيث أن نسبة هذا اللون تتراوح بين 1 إلى أقل من 50 في المئة.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع لعام 2022م

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه سيتم الكشف عن النتيجة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي على الرابط الخاص به.

سيتم البدء في تصحيح الاختبارات بعد اليوم الأخير من انتهاء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وهي يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2022م.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع