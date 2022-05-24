شعراوي : إحالة 6000 موظف فى المحليات إلى النيابة بسب المخالفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:26 مساءً - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تشمل تطوير شامل للقرى وتطوير وتأهيل للطرق وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف شعراوي : "وصلنا فى التكلفة المقدرة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" إلى تريليون جنيه بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الاسعار .

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة الموجهة لوزير التنمية المحلية ومداخلات النواب خلال الجلسة.

وقال وزير التنمية المحلية إن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة من المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف حوالى 4584 قرية في 172 مركزا إداريا فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.وردا على مطالبة إحدى النائبات بإعادة النظر فى بعض القيادات المحلية الذين جاءت بهم حركة المحليات الأخيرة، وفتح الباب لاختيار قيادات أخرى قال وزير التنمية المحلية : "لو أن هناك أى شخص تم اختياره خطأ أو بطريقة خطأ بلغونى به وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

وكشف اللواء محمود شعراوى، عن أنه تم إحالة ما يقرب من 6 آلاف موظف بالجهاز الإدارى فى المحليات إلى النيابة العامة والإدارية، بسب المخالفات، متابعا: "أى موظف يرتكب مخالفة سيحال للنيابة العامة".وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتعامل بمرونة مع شكاوى المواطنين وتتفاعل معها، وبخصوص إقامة جراجات أسفل العمارات أكد الوزير أنها ضمن شروط الترخيص، قائلا: "مفيش عمارة دلوقتى بتطلع إلا ببناء جراجات، وغير ذلك لن يتم الموافقة على التراخيص، ويتم توسعة الطرق حالياً في محافظات القاهرة الكبري وعدد آخر من المحافظات ومراعاة إقامة ساحات انتظار للسيارات".