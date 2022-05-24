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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699877/حسيت-بسكرات-الموت-مصطفى-كامل-يكشف-التفاصيل-الكاملة-لأزمته-الصحية

دوت الخليج يرصد قصة الأزمة الصحية لـ مصطفى كامل

تصريحات مصطفى كامل

تحدث الفنان والمطرب مصطفى كامل عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها عبر مداخلة هاتفية له مع الإعلامي سيد علي ببرنامجه حضرة المواطن.

وقال المطرب مصطفى كامل: “اللي حصل معايا أثبت لي إن الحياة مش مستاهلة جري أكتر من اللازم.. وكنت حاسس إني تعبان وجيت على نفسي ونزلت للشغل وحسيت بسكرات موت وأنا سايق”.

وأضاف: “وإيدي بتترعش وفضلت أتشاهد أتشاهد وقولت لمراتي أنا بموت وابعتيلي ابني عشان متبهدلش.. أصيبت بأزمة عصبية وهي أخطر من الأزمة القلبية وفصلت عيني ووصلت لمرحلة لا عقل".

تطورات حالة مصطفى كامل

ويشار أن الفنان مصطفى كامل كان قد طمأن الجمهور على صحته من خلال منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي وكتب: “شعرت أنها النهاية حقاً في لحظة، عينان لا ترى، يدان ترتعشان على تارة القيادة، قبضة بالصدر، عقل غير موجود، أقسم بالله لسان لم ينطق إلا بكلمتين لزوجتي”.

وأضاف: “الحقوني أنا بموت دلوقتي على كوبري أكتوبر وعايزكم تلحقوني أموت في بيتي.. نطقت الشهادتين طوال عشر دقائق فوق كوبري أكتوبر، واستسلمت لقضائك وأعدتني بقدرتك وحدك إلى الحياة”.

واستكمل تعليقه: “بعد أن وصل نجلي فتحي إلى مكاني وأنا منتهي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، اللهم ثبتني على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله.. تشخيص حالتي من أطباء مستشفى الصفا المحترمين بعد الإشاعات والتحاليل توتر عصبي شديد والتهاب الجهاز العصبي”.

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وكتب الفنان مصطفى كامل أيضًا عبر صفحته: “حالة يسمونها طبياً هلع عصبي، والحمد لله وبفضله الأمور تحسنت كثيراً مع عمل أشعة جديدة خلال هذا الأسبوع بإذن الله”.

جدير بالذكر أن آخر أغاني الفنان والمطرب مصطفى كامل كانت أغنية "اتعلمت من الليالي" والتي تأتي ضمن ألبومه الجديد "عنوان الحياة" وكانت الأغنية كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.