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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699876/الأمن-يكثف-تحرياته-لكشف-العثور-علي-جثة-شاب-بمدينة-6-أكتوبر

تكثف قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات اللازمة لكشف غموض العثور على جثة شاب بمدينة 6 أكتوبر، والتوصل لهويته، وعقب مناظرة الجثة وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

دوت الخليج

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاةب جانب الطريق، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهول الهوية.

تم نقل الجثة إلي المشرحة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف إجراءات التحريات لكشف غموض الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

النيابة تستمع لأقوال المتهم بقتل زوجته بأبو النمرس

وكانت النيابة العامة استمعت إلي جهات التحقيق إلي المتهم بقتل زوجته، أنه شك في سلوك زوجته، وظن أنها تقيم علاقات غير شرعية مع آخرين، فقرر بوضع خطة حتي يتأكد من سلوكها، فقام بوضع هاتفه أعلي الثلاجة مشغل برنامج التسجيل الصوتي وربطة بهاتفه، وذهبت إلي عمله بمنطقة أبو النمروس.

ووضح المتهم أثناء تواجده في العمل قامت زوجته بالأتصال بأحد الأشخاص، وتبين وجود علاقة غرامية بينهما خلال المكالمة، لم يتردد المتهم في التوجهه إلي منزله، وقام باصطحاب أطفاله إلي منزل والدته، ثم عاد إلي شقته بنية الإنتقام من زوجته التي خانته مع أشخاص آخري.

وأكمل المتهم بقتل زوجتة حديثه قائلاً: إنه دخل إلي شقته بيده سكين وتوجه نحو زوجته دون تردد ليطعنها عدة طعنات حتي فارقت الحياه في الحال، لتسقط علي الأرض غارقة في دمائها ليشفي غليله، وعلي الفور قام بالتوجه نحو قسم الشرطة وأعترف بالواقعه أمام هيئة العدالة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتبين وجود جثة سيدة ملقاه علي الأرض غارقة في دمائها بها عدت طعنات وبجوارها " سكين"، تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وأمرت النيابة العامة بإنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للوصول إلي السبب الحقيقي الذي تسبب في الوفاة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان مركز شرطة أبو النمرس قد تلقى بلاغا من موظف يعترف فيه بقتل زوجته لشكه في سلوكها، علاقات غير شرعية مع آخرين وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة في العقد الرابع من عمرها بها آثار طعنات نافذة بجوارها "سكين" وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. وحرر محضر بالواقعة،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.