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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699873/تامر-حسني-معلقا-على-فيديو-طلاب-الثانوية-العامة-بالأسكندرية-فرحت-بكلامكوا-و-باللي-شوفته

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بالفيديو الذي قام به مجموعة من طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، يكشفون من خلاله مدى تأثرهم بالفنان تامر حسني وكلماته التحفيزية التي تشجعهم على الدارسة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق تامر حسني على فيديو طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

كتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “مش عارف اقولكوا قد ايه فرحت بكلامكوا و باللي شوفته في الڤيديو من محبه صادقه و تأثير صادق و حقيقي بينا”.

وتابع حديثه، قائلا: “شكراً لكل طالب حس كلمه ايجابيه مني و اثرت فيه سواء في كلامي او افلامي او اغانيا شكراً لكل مدرس حط رسايلي الصادقه ليكم في عين الإعتبار و خاطبكم بها،و حمداً لله ان علاقتنا مش مجرد فنان و جمهور لا دي اكبر من كدا بكتير و دي العلاقه اللي حلمت بيها من صغري ،بقدر الإمكان بخرجلكم من رحلتي كل ماهو ايجابي ليكم من نصيحة اخ الى كلمه تحفيزيه واللي جاي مني ليكم اكتر و احلى بإذن الله و واثق انه هيوصل قلوبكم عشان زي ما قولتلكوا زمان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب ،، شكراً شكراً طلاب اسكندريه و شعب اسكندريه العظيم شكراً شباب مصر ام الدنيا يارب”.

تامر حسني يوجه رسالة تحفيز لطلاب الثانوية العامة

ووجه تامر حسني رسالة تحفيزية للجمهورهـ فقال: “كلكم ناجحين و اللي عنده خطأ يصلحه الحياه لسه قدامكم و الوقت لسه في ايدكم اي صعب هيعدي و بكرا تنجحوا و تبقوا اصحاب قصص حياه جميله كل واحد فيكم لازم يبقى بطل في قصة حياته عشان كدا متزعلوش من اي صعب و اي اخطاء و اي فشل في اي اتجاه الحياه رحله و مشوار طويل مش موقف ولا موقفين ، و الحل الوحيد اننا ننجح و نعتمد على نفسنا و تتعلموا انكم متسندوش على اشخاص عشان لو مشيوا متقعوش اسندوا على،، اولاً ايمانكوا بربنا دا اهم و اقوى سند تاني حاجه اسندوا على حلمكم و مجهودكم و نجاحكم اسندوا على قوتكم انتوا و هقولهالكوا تاني احنا في زمن صعب لو احتاجت ايد تسندك و تدفيك امسك ايدك التانيه برغم ان في كتير طيبين بس الحياه تلاهي و اللي سندك مره مش هيسندك التانيه ، و كمان جه دوركوا انكم تفرحوا اهاليكم و تكونوا انتوا سندهم عشان لما بيكبروا هما اللي قلوبهم بتتحول قلوب اطفال و بتحتاج رعايه منكم انتوا بيبقوا محتاجين انكم تردولهم اللي عملوه معاكم وانتوا صغيرين”.

واختتم حديثه قائلا: “عارف ان من سمات العصر انكم مش بتحبوا تقروا الكلام الكتير بس انا عارف كلامي رايح لمين رايح للّي محتاجينه و مستنيينه فا هيقروه كويس جداً عشان من كل قلبي لحبايب قلبي و ان شاء الله هشوفكوا قريب، بالتوفيق يا أمل مصر”.