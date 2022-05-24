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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699869/مديرة-أعمال-أنغام-تطمئن-الجمهور-على-حالتها-الصحية-بصور-تعرض-لأول-مرة

دوت الخليج يرصد تطورات حالة الفنانة أنغام

أنغام ومديرة أعمالها راندا رياض

عادت المطربة أنغام لمنزلها بعد معاناتها من أزمة صحية مفاجئة كشفت خلالها عقب ظهورها على سرير المستشفى.

وشاركت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام متابعيها وجمهور الفنانة، بنشرها صور تجمعها مع أنغام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت مديرة أعمال أنغام على الصور قائلة: “ألف حمدالله على سلامتك يا أحلى أخت في الدنيا”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

حالة أنغام الصحية

يذكر أن الفنانة أنغام كانت قد أجرت مؤخرًا جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى بسبب معاناتها من آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل بأوتار الكتف، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها قائلة إنها كانت تعاني من آلام شديدة في الكتف في السنوات السابقة.

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية وقالت: “ورغم منعها من الحركة إلا أنها لم تنفذ ذلك، وتحملت على نفسها من شدة الألم، ولكن اكتشفت أنها تعاني من وتر مقطوع وآخر مهدد بالقطع”، موضحة أنها كانت تخرج بالحفلات وتتحمل الألم الشديد.

واستكملت كلامها عبر شاشة قناة Mbc مصر الفضائية، أنها لم تحصل على مسكنات لأن أعراضها خطيرة بالنسبة لها، ولكن أجرت عملية في الكتف أمس من خلال طبيب يعمل في ألمانيا، معلقة: “كان عندي نزيف في كتفي من جوه، بسبب تحاملي على نفسي لفترة طويلة، وحصلت على بنج كلي أثناء العملية، ويستمر علاج كتفي لمدة 6 أسابيع ثم أبدأ مرحلة العلاج الطبيعي بعد ذلك".

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واختتمت قائلة: "أنا دخلت عمليات قبل فترة كورونا، وتقريبا عملت 3 عمليات مناظير كلي ولم يشعر الناس بذلك، ولكن في هذه العملية كنت أريد مساندة نفسية من الناس والدعاء لي، ومفيش أجمل من ذلك وده فرق معايا نفسيا جدا".