انت الان تتابع تفاصيل خبر تحت شعار "رؤية وطن".. وفد الـ"تنسيقية" يشارك في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699868/تحت-شعار-رؤية-وطن-وفد-الـتنسيقية-يشارك-في-منتدى-العاملين-بالشباب-والرياضة-العرب

‎شارك وفد من تنسيقية الأحزاب والسياسيين في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من "٢٢- ٢٧" مايو الجاري.

‎ دوت الخليج

ووجهت النائبة غادة علي، خلال مشاركتها في أولى جلسات المنتدى، بعنوان "بناء الإنسان العربي من منظور شبابي ورياضي" ، الشكر لوزير الشباب والرياضة والسادة وزراء الشباب العرب، موضحة أن الشباب هم أغلى وأهم ما يملك الوطن العربي، وأن العمل مع الشباب على أساس تخصصي أصبح واحداً من الاتجاهات الرئيسية التي بدأت تشق طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات، والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية، وإكسابها المهارات.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعمل من أجل بناء وتنمية الحياة السياسية ومشاركة الشباب، مشيرة إلى تجربة التنسيقية كمنصة حوارية جامعة لمختلف الأيدلوجيات السياسية سواء الحزبية أو المستقلة، وتعمل على تأهيلهم وتقيمهم دوريا لتحديث الكفاءات والقدرات لدى أعضائها.

تحت شعار "رؤية وطن".. وفد الـ"تنسيقية" يشارك في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

واستطردت: أنه من صور التمكين السياسي للشباب خلال الأعوام الماضية وجود ٦ نواب للمحافظين و١٢ عضوا بمجلس الشيوخ إلى جانب ٣٢ عضوا بمجلس نواب جميعهم من الشباب، وإننا نعمل كجسور لنقل طلبات واحتياجات وصوت الشباب ونبض المواطنين داخل المنابر النيابية أو المحافل الوطنية والدولية أو المؤسسات التنفيذية بما يخدم المصلحة العامة للوطن.

وأضافت أن الشباب هم الكتلة الحرجة وقادة التغيير المجتمعي في الحاضر والمستقبل وعلينا أن نتفهم اشتراطات التعامل مع طاقاتهم من خلال الاقناع والحوار، والتعامل معهم بمفهوم كياني وليس كأدوات للتنفيذ وكذلك إدراك احتياجاتهم وتطلعاتهم ثم استجماع طاقات الشباب وتوحيدها نحو الأهداف والأولويات الوطنية والاجتماعية في كل مرحلة من مراحل تطور الدولة، وتوظيف هذه الطاقات بأفضل السبل نحو هذه الأهداف والأولويات.

ضم وفد التنسيقية الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، وكلا من مؤمن سيد، وأحمد صبري، وحنان جوهر.