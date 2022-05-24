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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /699867/انفعل-على-يوسف-شاهين-وأبكى-مارلين-مونرو-الشرق-حكايات-إسماعيل-ياسين-في-ذكراه-الـ-50

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ 50 لوفاة نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين الذي لم يعرف الكثيرين عن شخصيته الحقيقية التي اختلفت عن خفة ظله التي اشتهر بها على الشاشة وهدوءه.

دوت الخليج يرصد أزمة إسماعيل ياسين مع يوسف شاهين وهند رستم

إسماعيل ياسين ويوسف شاهين

كان الراحل إسماعيل ياسين في الكواليس سريع الغضب والانفعال إذا استفزه شيء ما، ووقتها إذا انزعج لم يستطع تمالك أعصابه بسهولة وحدث ذلك في موقف جمعه بالمخرج الراحل يوسف شاهين.

ففي مشهد الضرب بفيلم «إسماعيل ياسين في الطيران»، ويظهر خلاله الفنان يتلقى ضربات من شخصين، وانتهى بمقولة المخرج «هايل يا إسماعيل بس هنعيد تاني»، ليثير ذلك غضبه حتى أنه أوقف تصوير المشهد، وسأل يوسف شاهين وقال له: «أنت بتشرب سجاير كتير ليه متوتر؟».

فرد عليه المخرج قائلًا: «اتوتر ليه يعني المشهد عادي وميستاهلش»، واستفزته هذه الإجابة أكثر لينفعل قائلًا: «ده صحيح المشهد ميستهلش توتر لأنك مزودتش فيه حاجة، غير بس إنك مضايقني بالدخان بتاع سجايرك وأنا صايم وياريت تحترمني بإنك تطفي السيجارة، وتعرف قيمة اللى بقدمه».

إسماعيل ياسين وهند رستم

ثم ترك إسماعيل ياسين مكان التصوير وعندما علم الفنان محمود المليجي ذهب للمخرد يوسف شاهين ليخبره بأن إسماعيل يختلف كثيرًا عن الشاشة وطلب منه الذهاب معه لغرفته ليتم الصلح بينهما وحدث ذلك وقتها.

وفي سياق آخر، كانت قد جمعت بعض المواقف الكوميدية بين الفنان إسماعيل ياسين والفنانة هند رستم ضمن أحداث فيلم ابن حميدو إلا أن الكواليس كانت مختلفة وشهدت الكثير من الخلافات بين الثنائي مما أدى إلى بكائها.

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وعلى الرغم من وجود علاقة صداقة تجمعهما إلا أنه جعل مارلين مونرو الشرق الفنانة هند رستم تبكي في أحد الأفلام التي جمعتهما وتوقف التصوير، ومن جانبه المخرج فطين عبدالوهاب حرص على معرفة السبب، ولكن انفعل إسماعيل ياسين وقال: «الست هند عاملة زي البغبغان ومش مدينا فرصة للكلام إيه ده».

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وفي هذا الوقت كانت هند رستم تبدأ طريقها في النجومية ولا تسمح لأحد أن يتعامل معها بتلك الطريقة، مما جعلها تبكي بحرقة بسبب إحراجها، حتى جاءت الفنانة زينات صدقي وقالت لها: «بتعيطي ليه يا عبيطة، إسماعيل عايز كده، لأنه خايف تأكلي منه الجو وتسرقي منه الكاميرا، هو ده نظامه».