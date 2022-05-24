نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الامتحانات في مصر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج الامتحانات في مصر 2022 ويتم في الأيام المقبلة الاعلان عن نتائج امتحانات الطلاب بعد انتهى عدد من طلاب وطالبات النقل والشهادات في مراحل التعليم الأساسية الابتدائية والإعدادية من أداء امتحاناتهم هذا العام وهم في انتظار ظهور النتيجة؛ حيث يعيش أولياء الأمور والطلاب حالة من الترقب الذي يدفعهم للبحث بشكل كبير عبر محرك البحث جوجل العالمي عن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بأرقام الجلوس والبعض يواجه مشكلة في الوصول لرابط النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم وتقدم ” ثقفني ” لزائرينا الكرام كافة التفاصيل حول هذا الأمر خلال هذا التقرير.

نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2022

ومن المفترض الاعلان عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2022 في المرحلة الابتدائية للنقل والشهادات حيث تعلن عنها مديرية التربية والتعليم ويتم طرحها في المدارس بينما تظهر النتائج لطلاب الشهادات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للشهادة الإعدادية.

وتجري في هذه الايام عمليات التصحيح ومراجعة أوراق امتحانات السنوات المختلفة ويتم جمع الدرجات وعرض النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 بأرقام الجلوس حيث من المفترض أن تنتهي عمليات التصحيح وظهور نتيجة الطلاب في الصف الخامس في الثلث الأخير من شهر مايو الجاري.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022

وقد بينت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستظهر بنظام الألوان وليس بالدرجات وذلك يكون على النحو التالي:

اللون الازرق : وهو يعادل الامتياز ويكون من ٨٥ إلى١٠٠ درجة.

اللون الاخضر: يعادل جيد ويكون من ٦٥ لأقل من ٨٥ درجة.

اللون الاصفر : يعاد المقبول ويكون من ٥٠ لأقل من ٦٥ درجة.

اللون الاحمر: وهو يعادل الضعيف ويكون من ١ لأقل من ٥٠ درجة.

الحصول على نتائج الطلاب

وللحصول على نتيجة طلاب أي محافظة تريد يجب اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب .

الخطوة الثانية قم باختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

الخطوة الثالثة قم بعد ذلك بتحديد المرحلة الدراسية “ابتدائي أو إعدادي”

الخطوة الرابعة سيطلب منك إدخال الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقم.

الخطوة الخامسة قم بتحديد الصف الدراسي:

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي

الخطوة السادسة: قم باختيار العام الدراسي الحالي 2021/2022

الخطوة السابعة قم باختيار الفصل الدراسي آخر العام “الترم الثاني”

الخطوة الثامنة قم بالضغط على كلمة عرض النتيجة والانتظار قليلا حتى تكون النتيجة جاهزة.