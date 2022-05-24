وصول أسطورة البرازيل رونالدينيو إلى حفل استقباله بحضور نجوم الكرة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:29 مساءً - وصل النجم البرازيلى رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق الى مقر حفل استقباله الذى يقام حاليا بأحد فنادق الهرم بحضور مجلس إدارة نادى إيستران كومبانى، برئاسة هانى أمان ورموز الكرة المصرية.

ويشارك النجم البرازيلى رونالدينيو لاعب برشلونة وميلان السابق، في مباراة "خماسى" غدا الأربعاء، مع نجوم كرة القدم المصرية السابقين على صالة "مونديال" التابعة لنادى إيسترن كومبانى.

وسيقوم رونالدينيو فى صباح الأربعاء برحلة سياحية إلى أهرامات الجيزة، على أن يعود إلى الفندق للاستراحة، قبل أن يشارك في مباراة للكرة في ملعب خماسى بصالة مونديال، بمشاركة مجموعة من نجوم الكرة المصرية والتي سيكون أحمد حسن ومحمد زيدان في مقدمتهم.

وكان من المفترض أن يذهب رونالدينيو إلى مشاهدة مباراة إيسترن كومبانى والأهلى، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى 15 يونيو المقبل، لانشغال الأهلى بمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو المقبل.

ووصل النجم رونالدينيو مطار القاهرة أمس الاثنين، ويقيم نادى إيستر كومبانى في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء حفل استقبال للنجم الكرة البرازيلى فى وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.