الهجرة: تكليفات من القيادة السياسية بالاستفادة من خبرات المصريين في الخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:28 مساءً - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تعليقا على انطلاق النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع، إن تكليفات القيادة السياسية لوزارة الهجرة واضحة بأهمية التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرات العلماء والأساتذة.

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة“: ”تم عقد سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع على مدار 5 سنوات ماضية وتم الحديث عن كافة الموضوعات التي تهم الدولة”.

وتابعت نبيلة مكرم: "تم التحدث في النسخ السابقة من مصر تستطيع عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمرأة المصرية في الخارج والاستفادة من خبرات المصريين ف بالخارج فيما يتعلق بمشاكل الري والزراعة وملف التعليم والاستثمار والصناعة".

وأردفت نبيلة مكرم: "النسخة السادسة يتم التحدث فيها عن الصناعة وملف توطين الصناعة واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم".

واستطردت نبيلة مكرم: "يشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين المصريين في قطاع الصناعة".