إنشاء أول وحدة لزراعة الكلى بمستشفى جامعة طنطا

جدة - نرمين السيد - وأكد زكى، خلال جولته، أن رقمنة المستشفيات الجامعية وتطوير المنظومة الطبية يأتى على رأس أولويات الجامعة، بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى فى محافظات الدلتا، ودعم المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى.

وأشاد رئيس جامعة طنطا، خلال جولته بمختلف أقسام المستشفى، بتجهيزات وحدة زراعة الكلى وغرف العمليات المجهزة بنظام الكبسولة وغرف المرضى، مؤكدًا أنه سيتم تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة الغسيل الكلوى ووحدات غسيل الكلوى كما سيتم تجهيزه لإجراء مناظير الكلى ومناظير المسالك البولية.

رافق المحافظ فى جولته، كل من الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدراة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات.