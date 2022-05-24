محافظ الشرقية: الدولة تولى اهتماما كبيرا لدعم قطاع الرياضة

جاء ذلك خلال تهنئة الدكتور ممدوح غراب، البعثة المصرية لمنتخب البوتشا المشاركين فى بطولة العالم للعبة، والتى أقيمت بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وذلك عقب حصولهم على ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية، متمنيا لهم مواصلة التفوق الرياضى ورفع اسم مصر عاليا فى جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وذكرت محافظة الشرقية، فى بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن قائمة الفائزين ضمت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب، والتى حصلت على ميدالية ذهبية عقب فوزها على لاعبه جنوب إفريقيا بنتيجة 4 - 1 فى الفئة الطبية bc4، بينما حصد عبدالرحمن سعد الميدالية الذهبية الثانية للفئة الطبية bc3، وفاز عمرو سعد بالميدالية البرونزية للفئة الطبية Cb2.
يذكر أن "البوتشا" عبارة عن كرة اسفنجیة بغطاء من الجلد محیطها لا يتعدى 270 مللیمترا ووزنها 275 جراما "الكرة الجاك".. ومن الممكن لعبها على المستوى الفردى أو على المستوى الزوجى أو الجماعى، فى 4 أشواط، وتأخذ 4 مستویات تتعلق بالتصنیف الطبى لكل لاعب.
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