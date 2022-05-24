نائب مستقبل وطن شحاتة أبو زيد يلتقى المُزارعين بقرية البرمبل بأطفيح بسبب مشاكل الرى..ويؤكد:سنُعالجها مع الجهات المعنية«صور»

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699865/نائب-مستقبل-وطن-شحاتة-أبو-زيد--يلتقى-المزارعين-بقرية-البرمبل-بأطفيح-بسبب-مشاكل-الرىويؤكدسنعالجها-مع-الجهات-المعنيةصور

أجرى النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، جولة تفقدية بقرية البرمبل بمركز أطفيح.

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جاء ذلك تحت رعاية حزب مستقبل وطن، وبمشاركة المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد مدير عام الري بحلوان، والمهندس سيد رمضان سلام رئيس قسم توزيع المياه، والمهندسة أميره، مهندسه الري بأطفيح وذلك حول بعض المشاكل الخاصه بالري تلبية للشكاوي الواردة من المزارعين المتضرربن من قله وصول المياه للترعه(والمساقي الفرعيه ) الخاصه بالأرض الزراعيه الموجوده بالقريه والتي تبلغ مساحتها حوالي ٥٠٠فدان حيث تسببت هذه المشكله للمزارعين في كثير من الأضرار للمحاصيل الزراعيه.

والتقى النائب شحاتة أبو زيد ببعض المزارعين والسماع لشكواهم ومتطلباتهم البسيطه في توفير ما يساعدهم للتغلب علي هذه المشكله حيث تم الاتفاق معهم علي تقديم المساعدات من خلال الجهات المعنية بالأمر.

نائب مستقبل وطن شحاتة أبو زيد يجرى يلتقى المُزارعين بقرية البرمبل بأطفيح بسبب مشاكل الرى..ويؤكد:سنُعالجها مع الجهات المعنية

وأكد النائب شحاته ـبوزيد أنه في ظل أن الدوله تولي اهتماما كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين بما يمكنهم من الإسهام الإيجابي الفعال في دعم التنميه الزراعيه في تحقيق الأمن الغذائي فهو لايقبل حدوث مثل هذه الأمور التي يمكن معالجتها من خلال وضع حلول جذرية لهذه المشاكل الخاصه بالمزارعين.

نائب مستقبل وطن شحاتة أبو زيد يجرى يلتقى المُزارعين بقرية البرمبل بأطفيح بسبب مشاكل الرى..ويؤكد:سنُعالجها مع الجهات المعنية