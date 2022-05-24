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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699863/أهلي-طردوني-واتهموني-بالسرقة-إعترافات-ناردة-لـ-إسماعيل-ياسين-تزامنا-مع-عيد-ميلاده

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر مايو عيد ميلاد الفنان الكبير إسماعيل ياسين الذي اشتهر بأدواره الكوميدية على شاشة التليفزيون، ووجه المميز الذي طالما أحبه الجمهور وشعر به بالألفة، وفي ذلك الإطار ينشر دوت الخليج أهم اللقاءات النادرة لـ اسماعيل ياسين.

إسماعيل ياسين: “أهلي طردوني واتهموني بالسرقة”

حكى الفنان إسماعيل ياسين في إحدى لقاءته التليفزيونية عن معاناته منذ أن بدأ في التجول بشوارع القاهرة، اذ قال بأنه ذهب لأقاربه ولكنه طردوه رغم أن أبيه كان دائما ما يستضيفهم في منزله، لكنه بسبب اتجاه لمجال التمثيل والغناء لم يروق لهم الأمر وقامو بطرده.

وتابع إسماعيل ياسين كاشفا عن صعوبات واجهته أثناء البحث عن مكان يقطن فيه، مشيرا إلى أنه ذهب لمسجد السيد زينب لينام به، ولكن سرعان ما وجد شخص يوقظه ويتهمه بسرقة طقم تقديم الشاي ولكن ساعده أحد الأشخاص وأخرجه من تلك الأزمة وأعطاه مالا ليكمل بقه باقية يومه.

إسماعيل ياسين: جدتي كانت بتعملني وحش بسبب أبويا

وفي حوار تليفزيوني أخر، روى إسماعيل ياسين معاناته مع جدته، فقال بأنها كانت تعتقد بأن والده هو من تسبب في قتل أمه لذا دفع هو ثمن ذلك وبدأت تقسو عليه قسوة شديدة، من خلال ضربها له وتعنيفها المستمر في فترة طفولته حتى تمرد عليها.

إسماعيل ياسين: فتاة إستغلتني للتقرب من خطيبها

وروى إسماعيل ياسين قصة خداعه من قبل فتاة أحبها، كانت تتقرب منه أثناء سكنه في القاهرة فبعد أن بدأت أحواله تستقر هناك فضل الزواج فذهب لتلك الفتاة ليطلب يديها للزواج، لكنه تفاجئ بأن الشخص الذي ذهب له ليطلب يدها منه هو خطيبها، وهو وسيلة فقط استخدمتها الفتاة للتقرب من خطيبها والتأكد من أنه يرغب بها.

إسماعيل ياسين في السينما المصرية

جدير بالذكر أنه دخل اسماعيل ياسين السينما فى عام 1939 عندما اختاره فؤاد الجزايرلى ليشترك في فيلم “خلف الحبايب”، وقدم العديد من الأفلام لعب فيها الدور الثاني من أشهرها في تلك الفترة “علي بابا والأربعين حرامي” و”نور الدين والبحارة الثلاثة” و”القلب له واحد”.

قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلم في حياته، وجذبت موهبته في عام 1944 انتباه أنور وجدي فاستعان به في معظم أفلامه، ثم أنتج له عام 1949 أول بطولة مطلقة في فيلم “الناصح” أمام الوجه الجديد ماجدة.