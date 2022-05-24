النائب علاء جعفر: اشتراطات البناء مجحفة وغير قابلة للتطبيق..ويطالب بتحويل ميدان الشهداء لسوق حضاري

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699862/النائب-علاء-جعفر-اشتراطات-البناء-مجحفة-وغير-قابلة-للتطبيقويطالب-بتحويل-ميدان-الشهداء-لسوق-حضاري

أكد النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب، أن أكبر ميادين مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، تحول لمظهر غير حضاري، وأصبح عبارة عن دورات مياه مهملة وغير ادامية، ترسم صورة قبيحة فى قلب المدينة، مطالبا بضرورة تحويله لسوق حضاري، حتي يستفيد منه أهالي المركز.

دوت الخليج

النائب علاء جعفر: اشتراطات البناء مجحفة..ويطالب بتحويل ميدان الشهداء لسوق حضاري

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان مدينتي الشهداء وتلا، تأخذان طابع ريفي، وتبلغ مساحة القطعة فيها 50 متر و 60 متر، فكيف تطبق عليهم اشتراطات البناء الجديدة المجحفة، الغير قابلة للتطبيق.

هذا ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى تحذيرا للنواب خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، مشددا على أن مكبر الصوت خلال المداخلات الكلامية سوف يتم قطعه بدون تفرقة بين النواب.

وأضاف جبالي بقوله: لكل عضو مدة دقيقتان فى الحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة"، موجها النواب بضرورة النظر لساعة التوقيت واستغلال الوقت المحدد للحديث بدون تكرار أو التطرق إلى موضوعات خارج ما جاء بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة، لأن مكبر الصوت سوف يغلق تلقائيا بدون تفرقة بين النواب.