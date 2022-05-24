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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699860/إسلام-الغزولى-يدين-اغتيال-الإحتلال-الإسرائلي-لشيرين-أبو-عاقلة-سلاما-لروحك-الطاهرة

أعرب إسلام الغزولى مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، عن إدانته الشديدة لاغتيال شهيدة الصحافة العربية والفلسطينية شيرين أبو عاقلة، على أيدي قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال عملها الصحفى والإعلامي بدولة فلسطين.

دوت الخليج

إسلام الغزولى يدين اغتيال الإحتلال الإسرائلي لشيرين أبو عاقلة: "سلاما لروحك الطاهرة”

وقال الغزولى خلال مشاركته فى المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب في دورته الثانية 2022، إلى شيرين أبو عقلة التي أغتيلت بقنص متعمد ‏، وهى ترتدي خوذتها وزيها الصحفي مواجهة لجنود الإحتلال بوجهه، لا تحمل سلاحاً إلا الكاميرا وصوت الحق، سلاما لروحك الطاهرة.

وتابع مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب:" رحم الله الشهيدة شرين أبوعاقلة، وسلاما لبيروت، وبغداد، وتونس، ودمشق، وصنعاء، وطرابلس، والقدس العربية، وفي القلب منها القاهرة.

واختمم حديثه بتقدم الشكر لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ولرئاسة المنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب ولجيمع الحاضرين، آملا أن تؤدي المناقشات ونتائج المنتدى إلى تعزيز العلاقات والتعاون ما بين السياسيين الشباب وبين الصين والعرب في كافة المجالات.