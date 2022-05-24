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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699859/الطفلة-15-سنة-والعريس-30-إحباط-زواج-طفلة-قبل-زفافها-بـ-24ساعة-بقنا

أعلنت سميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل في محافظة قنا، عن نجاح الوحدة الفرعية بمركز أبو تشت، إحباط محاولة زاوج طفلة قاصر قبل زفافها ب24 ساعة بإحدى قرى المركز.

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قالت مدير وحدة حماية الطفل بقنا، إن الفرع تلقى بلاغا بمحاولة تزويج طفلة 15 عاما لشخص 30 عاما في قرية بمركز أبوتشت شمال قنا، وأنه تم التواصل مع أسرة الطفلة قبل الزفاف وأخذ التعهد اللازم بعدم إتمام الزواج وتعريفهم بمخاطر الزواج المكبر.

شيخ الأزهر: لا يوجد نص صريح يبيح زواج القاصرات

يشار أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف تحدث عن زواج القاصرات، وقال إنه لا يوجد نص صريح أو قاطع يبيح هذا الموضوع أو يمنعه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا زوجوا بناتكم وأطفالكم قبل البلوغ، فلا يوجد إطلاقا هذا الكلام.