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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699858/دبيكا-بادكون-تشارك-الجمهور-صور-لها-من-مهرجان-كان-السينمائي

شاركت النجمة الهندية دبيكا باديكون مجموعة صور جديدة لها خلال مشاركتها في فاعليات مهرجان كان السينمائي 2022، في دورته الـ 75 الذي انطلقت فاعلياته يوم الثلاثاء الماضي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة دبيكا باديكون في مهرجان كان

وظهرت دبيكا باديكون خلال المهرجان بإطلالة مبهجة للغاية اذ ارتدت فستان باللون البرتقالي الذي يعد أحد ألوانات الصيف المبهجة، به نفشة كبيرة من الظهر، ووضع مكياجا هادءا مع ارتداء حلق باللون الأخضر ورفع شعرها ليتناسب مع إطلالتها.

جدير بالذكر أنه، ستكون المنافسة على الأفلام هذا العام في مهرجان كان قوية جدا، بواقع 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أبرزهم فيلم لمخرج سويدي من أصول مصرية طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب في إجازة الصيف.

أفلام مهرجان كان

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.

كما سيتم استبعاد جميع الأفلام التابعة لمنصات البث الرقمي من المشاركة في المسابقة الرسمية التي سيتم فيها اختيار الفيلم الفائز بجائزة بالسعفة الذهبية.

مهرجان كان السينمائي

هذ وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.