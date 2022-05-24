انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل عرضها الخميس.. التفاصيل الكاملة بمسرحية الحفيد لـ لوسي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /699855/قبل-عرضها-الخميس-التفاصيل-الكاملة-بمسرحية-الحفيد-لـ-لوسي

يستعد المسرح القومي الذي يرأسه الفنان إيهاب فهمي لعرض مسرحية الحفيد التي تضم في بطولتها كلا من لوسي وتامر فرج وأحمد سلامة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسرحية الحفيد قبل عرضها

مسرحية الحفيد

وطرحت الجهة المنتجة لـ مسرحية الحفيد البوستر الرسمي لها والمقرر انطلاق العمل بعد غد الخميس على خشبة المسرح القومي في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويدور العمل في إطار كوميدي اجتماعي أثناء مناقشة قضية الأسرة المصرية.

وتتناول مسرحية الحفيد للفنانة لوسي، الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي بالإضافة إلى التأثير الذي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، ويأتي ذلك من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا "الموقف".

مسرحية لوسي وأحمد سلامة

يشار أن مسرحية الحفيد تعد عرض مسرحي درامي اجتماعي مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، ويشارك في بطولة العمل كوكبة من النجوم مثل الفنانة لوسي، وعابد عناني، والفنان أحمد سلامة وتامر فرج، وعادل عفر، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ومحمد مبروك، ورنا خطاب، ومحمود عبد الرازق، وزينب العبد، ونشوى علي عبد الرحيم، وعبد الباري سعد، وندا عفيفي والعمل من إعداد وإخراج يوسف المنصور.

يشار أن آخر أعمال المخرج يوسف المنصور الذي يقدم مسرحية الحفيد يوم الخميس، كان على مسرح الشباب والتي تحمل اسم "أفراح القبة" وهي آخر مسرحياته والتي حصد بسبب هذه المسرحية ستة جوائز بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح وقتها والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ الذى تحمل نفس الاسم.

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وتضم مسرحية أفراح القبة في بطولتها كلا من عبد المنعم رياض، وسمر علام، فاطمة عادل، وجيهان أنور ومحمد تامر، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، يوسف مصطفى، مينا نادر، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، حسام ‏علاء، هدير طارق، محمد يوسف، أحمد عباس، باسم سليمان، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، مارتينا روؤف، والعمل ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم أزياء عبير بدراوي، ومن تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر.