الخارجية الأمريكية: نقدر دعم مصر لجهود التهدئة فى اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:23 مساءً - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها لدعم مصر لجهود التهدئة فى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز من قليل.

وفى وقت سابق، واصل مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، مشاوراته مع كافة الأطراف اليمنية والدولية، لليوم الثانى على التوالى من أجل بناء عملية السلام، والتشاور حول الأولويات العاجلة، والقصيرة وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التى يتوجّب التطرق إليها فى عملية السلام فى اليمن.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، التقى المبعوث الخاص، مجموعة متنوَّعة من ناشطات سلام يمنيات وخبيرات وفاعلات في القطاع الخاص والمجتمع المدني وقياديات، ضمن جهوده التي يبذلها في التشاور حول إطار عملية السلام متعددة المسارات بما فيها الأولويات التي تراعي خبرات ووجهات نظر النساء والشباب اليمني، وتطرق الاجتماع أيضا إلى تنفيذ الهدنة وتجديدها.