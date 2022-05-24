هاني الناظر: 90% من مصابي جدري القرود يتماثلون للشفاء دون دواء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:22 مساءً - قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن جدري القرود فيروس ضمن عائلة فيروسات الجدري والجدري المائي.

وأضاف هاني الناظر في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة“: ”فيروس جدري القرود متواجد منذ سنوات طويلة وله موسم محدد ينشط فيه”.

وتابع هاني الناظر: "هناك حالة هلع بسبب جدري القرود، وهذا المرض ليس مرض قاتل ومن أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والصداع وتكسير الجسم وظهور طفح جلدي على هيئة حبوب حمراء تتحول لـ فقاقيع مائية ".

وأكمل هاني الناظر: "90% من المصابين بجدري القرود يتماثلون للشفاء دون الحصول على دواء ونسبة الوفاة قليلة جدا".

وأردف هاني الناظر: "الحالات التي تم رصدها في أوروبا حوالي 100 حالة وهذا ضمن المعدلات الطبيعية للاصابة بجدري القرود الذي لا يمثل وباء عالمي.