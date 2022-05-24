عاجل- الخارجية الأمريكية: نقدر دعم مصر لجهود التهدئة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت فى بيان، أن وزير الخارجية، سامح شكرى، تلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر فيه عن "خالص شكره.. للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء فى إطار الهدنة الأممية فى اليمن".

وأعرب وزير الخارجية عن أمله فى أن تُسهم تلك الخطوة فى تثبيت الهدنة الأممية فى اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمنى الشقيق، والإسهام فى جهود إحلال الاستقرار والأمن فى اليمن".

وفى الثانى من أبريل، دخلت هدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة على أن تستمر لشهرين، ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولى المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل نادرة فى الصراع بعد حرب مدمرة.