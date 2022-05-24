عاجل- انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. رئيس شعبة الدواجن يوضح التفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال دكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، إنه يوجد تراجع بأسعار الدواجن والبيض وصل إلى 25% عن شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التراجع فى التكلفة الأساسية للمنتج يكون الأفضل لأنه بناءً عليه يحدث انخفاضًا فى الأسعار ويكون أكثر استمرارية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن انخفاض القوة الشرائية وعدم الاقبال على الشراء هو سبب انخفاض الأسعار، مشددًا على أن الأمر يخضع لقانون العرض والطلب، موضحًا أن سعر الداوجن فى المزرعة يكون من 30 إلى 31 جنيهًا للكيلو. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع ثمن العلف، مشيرًا إلى أنه يتم التحرك لزيادة المساحات المنزرعة فى الذرة لاستخدامها فى الأعلاف، معربا عن تمنيه أن يكون التراجع للسلع الاستراتيجية بالتكلفة الفعلية للمنتج لاستمرار الحفاظ على التراجع.

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