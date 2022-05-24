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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699856/مؤمن-زكريا-وكهربا-يدعمان-الأهلي-من-المران-قبل-خوض-النهائي-الإفريقي

شهد مران النادي الأهلي، حضور مؤمن زكريا، واللاعب المعار محمود كهربا، وذلك لدعم النادي الأهلي قبل السفر إلى المغرب، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، في المباراة المقرر إقامتها يوم 30 مايو الجاري، على ملعب مُركب محمد الخامس بالمغرب.

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وكان النادي الأهلي قد أعلن عن دعم رحلات اليوم الواحد للجماهير الراغبة في حضور نهائي دوري أبطالف إفريقيا بالمغرب، وذلك بمبلغ 3 آلاف جنيه على كل تذكرة.

يشار إلى أن رحلات اليوم الواحد تبلغ سعرها 14950 جنيه مصري.

الأهلى يدعم جماهيره لحضور النهائي الإفريقي

من جانبه، صرح المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن دعم الأهلي لرحلة اليوم الواحد للجماهير المسافرة إلى المغرب سوف يكون بدون حد أقصى للعدد الراغب في السفر.. وأضاف أن خزينة النادي سوف تتحمل ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين من خلال شركتي «لاكي تورز وماستر ترافيل» الوطنيتين واللتين تم تكليفهما بالمهمة.

وتابع أن الأهم أن الأهلي سوف يستمر في دعمه المالي أيًّا كان العدد المسافر للمغرب وفقًا لما طلبه النادي من الاتحاد الإفريقي في مكاتبة رسمية قبل أسبوع (نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة). وذلك لمساندة الفريق في مباراته المرتقبة في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري.

وأشار الدكتور سعد شلبي إلى وإن مجلس الإدارة حصل على موافقة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ذلك.

وعما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاتفاق على سفر طائرات خاصة بمعرفته الشخصية وتحمل تكاليفها. قال شلبي إن النادي لا يعلم عن هذا الأمر شيئًا ولم يتم إخطاره كمدير تنفيذي للنادي بأية معلومات رسمية في هذا الشأن سواء من قريب أو بعيد.

وقال وإن الكابتن محمود الخطيب وجه في اجتماع مجلس الإدارة بضرورة التكاتف بين النادي ومسئوليه ومحبيه والعمل على سفر أكبر عدد من جماهير الأهلي للمغرب، وإنه من يرغب من أعضاء مجلس الإدارة في دعم رحلات السفر يكون دعمه من خلال النادي الذي سوف يقوم بسداد المبالغ المالية المشار إليها لشركتي السياحة المنوطتين بالأمر. وذلك لضمان سلامة وسرعة الإجراءات الخاصة بجماهير الأهلي ذهابًا وعودة.