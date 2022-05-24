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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699854/أماني-الشعولي-تطالب-وزير-التنمية-المحلية-بتفعيل-كتاب-الحكومة-لتوصيل-المرافق-لجميع-الكتل-السكية-وفقا-لـ-حياة-كريمة

طالبت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، بتفعيل كتاب الدكتورة راندا المنشاوي، مساعد رئيس الوزراء، بتوصيل كافة المرافق والخدمات للكتل السكنية، والأحوزة العمرانية طبقا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

دوت الخليج

أماني الشعولي تطالب وزير التنمية المحلية بتفعيل كتاب الحكومة لتوصيل المرافق لجميع الكتل السكية وفقا لـ حياة كريمة

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وأوضحت أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، أن توصيل المرافق يكون للأحوزة العمرانية المعتمدة، موضحة وجود عيوب فى هذه الاحوزة، منها أن التصوير الجوي لتلك الاحوزة منذ عام 2014، وبالتالي لا يتناسب مع الواقع الفجوة الزمنية بين التصوير الجوي والاعتماد.

وقالت الشعولي، أن عدم انتظام أو تهذيب خط الحيز العمراني ادي إلي تعدي المواطنين على خط الحيز، والبناء بشكل عشوائي، مما تسبب فى ظهور كتل سكنية عشوائية غير مخططة ومفتقرة الي الخدمات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الكاتب الدوري رقم 225 لسنة 2021، تضمن وقف انشاء كيانات ادارية جديدة، للعزب أو الكفور أو النجوع، أوتحويلها لوحدات محلية، وطالبت بضرورة التنسيق مع وزارة الاسكان والتنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، لحل هذه الأزمة.