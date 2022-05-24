انت الان تتابع تفاصيل خبر مدير أعمال إحدى الفنانات كلمة السر.. وليد منصور يكشف مفاجآت في خلافه مع الشاب خالد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699851/مدير-أعمال-إحدى-الفنانات-كلمة-السر-وليد-منصور-يكشف-مفاجآت-في-خلافه-مع-الشاب-خالد

تحدث منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، حول أزمته الأخيرة مع الشاب خالد والقضايا المتبادلة في لقاء تلفزيوني له ببرنامج et بالعربي كشف خلاله الكثير من المفاجآت.

دوت الخليج يرصد تصريحات المنتج وليد منصور

تصريحات منظم الحفلات والمنتج وليد منصور

قال المنتج وليد منصور إنه يعتقد أن ياسر قنطوش محامي الشاب خالد، هو سبب الأزمة، معلقًا: “ياسر قنطوش معندوش غيري، كل شوية يطلع لي بواحد.. وأنا بحترمه جدا وبحبه، ولما كان عنده حاجة في قضية هيفاء وهبي عملتها له، هو بيحب يشتغل على الغير مصريين".

وأشار وليد منصور أن شركته منحت المشاركين في حفل الشاب خالد الذي عليه النزاع، كافة مستحقاتهم، بعد خصم 10% نسبة الشركة من أجرهم.

واستكمل منظم الحفلات قائلًا: “هم عايزين ماكسبش حاجة، غير أن الوسيط اللي بيننا ماسلمش الفلوس اللي أخدها، أحنا معانا الإيصال أنه مستلم”، موضحًا أن مدير أعمال إحدى الفنانات سبب المشكلة وهو الذي توسط بينه وبين الشاب خالد للاتفاق على الحفل.

وليد منصور والشاب خالد

وأكد وليد منصور أن هذا الشخص لم يمنح الشاب خالد مستحقاته، مضيفًا: “قبل الحفل بـ ثلاثة أيام لقينا الوسيط بيقول الشاب خالد هياخد 20 ألف دولار زيادة، ومعترضناش"، وأوضح خلال لقائه أنه يعمل في مجال تنظيم الحفلات منذ 18 عاما، ولم يواجه مشكلة مماثلة.

وأوضح أنه قدم المستندات التي تثبت سداده لكافة مستحقات الشاب خالد عن الحفل كما ينتظر أن يقدم محامي الأخير ما يثبت صدق إدعائاته بعدم الحصول على الأموال المتفق عليها، معلقًا: "أنت بتقول الكلام ده إزاي بعد عشر شهور؟".

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وكشف منظم الحفلات والمنتج وليد منصور عن وجود مبادرة للصلح بينه وبين الشاب خالد تقدم بها المخرج يعقوب المهنى، صديق الأخير ورحب بالفكرة أيضًا وقال: “بكرة نشوف، الرجل كلمني وقال أنا وأنت وخالد هنعمل حفلة في الصيف، قلت له معنديش مشاكل مع الشاب خالد، وتعاملت معاه 3 مرات، والأغنية اللي عملها مع تامر حسني كانت من خلالي”.