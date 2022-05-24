بإطلالة سوداء.. بيلا حديد تخطف الأنظار في مهرجان كان

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ظهور بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي

وظهرت بيلا حديد بإطلالة سوداء خطفت أنظار الحاضرين للمهرجان، اذ ارتدت فستان أسود منفوش من الوسط، ورفعت شعرها وتعمدت عدم إرتداء أي إكسسوارت، وهذا يعد أكثر الأشياء الافته للنظر.

جدير بالذكر أنه قدمت النجمة فيرجيني إيفيرا حفل الافتتاح ومن المقرر أن تقدم حفل الختام بالمهرجان وعرض خلال فاعليات الحفل الافتتاحي لأول مرة فيلم الزومبي Z للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، كما سيعرض فيلم Top Gun: Maverick بطولة النجم توم كروز، ومن إخراج جوزيف كوسينسكي. مهرجان كان السينمائي 2022 هذا وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة. ورأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير. وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.

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