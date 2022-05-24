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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699849/النائبة-مرثا-محروس-تطالب-وزير-التنمية-المحلية-بعمل-ترخيص-لدور-الرعاية-في-منطقة-الزيتون-بالقاهرة

توجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

دوت الخليج

النائبة مرثا محروس تطالب وزير التنمية المحلية بعمل ترخيص لدور الرعاية في منطقة الزيتون بالقاهرة

وقالت النائبة، في طلبها لوزير التنمية المحلية إن: "أحد أبنائنا في الدائرة تم العثور عليه في مصرف الصرف الصحي قتيلًا، ووجدنا أنه أحد أبنائنا من مركز الرعاية الاجتماعية في حي الزيتون بالقاهرة".

وأضافت النائبة، في طلبها:"بتتبع الأمر وجدنا أن دور الرعاية بها مخالفات كثيرة جدًا، وأبلغنا بها وزارة التضامن من قبل ولم يتم الإغلاق للمؤسسة أو التعامل مع المخالفات بها".

واستكملت النائبة: "القصة انتهت بوفاة هذا الشاب، لكن لن ينتهي الفساد المخترق داخل أحياء محافظة القاهرة، التي تمثل العائق بين تطبيق القانون والهيئات".

وطالبت النائبة بـ"التنسيق مع الوزرات المختصة حتى لا تعمل كل منها في اتجاه، مع ضرورة أن يكون هناك تواصل دائم مع دور الرعاية التي تسير في إجراءات الترخيص، والتي لا تملك أوراقًا رسمية حتى يتم إغلاقها وإغلاق أبواب الفساد".

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، وقرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.