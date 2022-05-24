النائب سيد سمير محذرًا من قلة الوعي بما يتم من إنجازات: تهديد حقيقي يقوده أهل الشر

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699848/النائب-سيد-سمير-محذرا-من-قلة-الوعي-بما-يتم-من-إنجازات-تهديد-حقيقي-يقوده-أهل-الشر

قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، إنه يضم صوته لصوت الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حذر من قلة الوعي خلال افتتاحه مشروع “مستقبل مصر الزراعي”، موجة الية إنه يخاف على الانجازات التي تتم في الوطن من حالة جحود وإنكار من قبل البعض.

دوت الخليج

سيد سمير محذرًا من قلة الوعي بما يتم من إنجازات: تهديد حقيقي يقوده أهل الشر

ولفت سمير في تصريحات له اليوم، إلى أن ما تحقق في مصر في جميع المجالات يعد جمهورية جديدة بمعني الكلمة، تقوم على العلم والتخطيط السليم وعشرات المدن الجديدة ونهضة زراعية وصناعية شاملة.

ونوه عضو البرلمان، بالحرب الضارية التي تخوضها الدولة المصرية على كافة الاتجاهات، ويخوضها الجيش المصري بكل قوة للقضاء على الإرهاب والتخلف والتردي، مشيرا الى وجود مجموعات من أهل الشر بالداخل والخارج تقوم بنشر شائعات بغيضة وكاذبة، من أجل إحداث بلبلة وتشويه الإنجازات التي تتم لصالح ملايين المصريين في الوطن.

وطالب النائب سيد سمير، بالعمل على تعزيز الوعي المجتمعي عبر وسائل الاعلام والصحف والبرامج ومراكز الشباب والمدارس والمساجد والكنائس، لتعريف الشباب بالتحديات التي واجهها الوطن وكيف خرح منها وتطلعاته للمستقبل.

واختتم نائب الدقهليه، بالإشارة إلى وجود عشرات الآلاف من فرص العمل في المشاريع الزراعية والصناعية والبنية التحتية في البلاد والمدن الجديدة. فمصر تخطو للمستقبل بشكل واعد.