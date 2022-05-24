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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699847/ضبط-متهم-بحوزته-500-جرام-من-مخدر-الهيروين-وسلاح-ناري

أمرت نيابة مركز كفرالشيخ برئاسة المستشار يحي السقعان رئيس نيابة المركز، وتحت إشراف المستشار سعودي نجيب المحامي العام الأول لنيابات كفرالشيخ في المحضر رقم 8778 جنايات مركز كفرالشيخ والمتهم فيه م. ع. أ. 21 عام، ومقيم قرية الحمراوي التابعة لدائرة مركز كفرالشيخ حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك على خلفية قيامة بالإتجار في المواد المخدرة.

دوت الخليج

وألقت القوات القبض عليه متلبساََ، وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كانت قد وردت معلومات مباحث مركز كفرالشيخ برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز خفاجي رئيس مباحث المركز مضمونها قيام المدعو م. ع. أ. 21 عام ومقيم بقرية الحمراوي دائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين" متخذاََ من دائرة المركز مسرحاََ لمزاولة نشاطه الاجرامي. وبعرض ما جاء في المعلومة على اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية والذي أمر بسرعة تتبع المعلومة والتأكد من صحتها وبعد عمل التحريات السرية والتي أكدت صحة ما جاء في المعلومة.

ضبط المتهم

ترأس المقدم محمد عبدالعزيز خفاجي رئيس مباحث المركز وبمعاونة النقيب محمد إسماعيل معاون أول المركز حملة وداهمت مكان تواجد المتهم حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته 500 جرام من المسحوق الأبيض "الهيروين" وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي.

تم إقتياده لديوان المركز وبسؤاله عما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة التربح من وراء الإتجار في المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 8778 جنايات المركز وبعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.