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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699846/النائب-مصطفي-سالم-يواجه-وزيرالتنمية-المحلية-بالمخالفات-المالية-والإدارية-بسوهاج-ويطالب-بتشكيل-لجنة-لمراجعتها

استنكر النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صدور قرارات ادارية بمحافظة سوهاج ترتب عليها مخالفات مالية، موضحا أن الفقرة الثانية من المادة رقم 44 من القانون قم 50 لسنة 1981، بشأن تعديل قانون الادارة المحلية، تضمنت أن يكون لكل مركز رئيس وللمحافظ أن يعين نائب لرئيس الحي، و يتم منحة بعض الصلاحيات لينوب عن رئيس الحي او المركز فى حالة غيابه، لافتا إلى أن المراكز فى محافظة سوهاج يعين لرئيسها 4 أو 3 نواب بالمخالفة للقانون.

دوت الخليج

النائب مصطفي سالم يواجه وزيرالتنمية المحلية بالمخالفات المالية والإدارية بسوهاج ويطالب بتشكيل لجنة لمراجعتها

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقاريره، أكد هذه المخالفات وطالب باصلاح وتعديل هذه الاوضاع وايقاف اصدار مثل هذه القرارات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لشاغلي هذه الوظائف، تسبب فى اهدار للمال العام.

وقال سالم أن المحافظة أعلنت عن مسابقة لرؤساء القري، فى عهد المحافظ السابق، من خلال معايير علمية وتم الانتهاء منها ، الا ان المحافظ الحالي الغاها بالرغم من صرف مبالغ مالية علي الامتحانات.

وطالب النائب مصطفي سالم، بتشكيل لجنة لمراجعة الاوضاع المالية الادارية فى محافظة سوهاج، ووقف اصدار مثل هذه القرارات والغاء الصادرة بالمخالفة للقانون.