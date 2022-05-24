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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699845/محمد-الكومى-يطالب-وزير-التنمية-المحلية-بتنفيذ-توجيهات-الرئيس-السيسي-فى-التحول-الرقمي-بدواوين-المحافظات

قال النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، أن المحافظات والأحياء تمتلك ثروات وأراضي وممتلكات، لافتا أن وزراة التنمية المحلية تبذل جهدًا كبيراً في الحفاظ علي هذه الممتلكات، ولكن ما زالت تسرق أمام أعين الجميع، بسبب عدم وجود أرشيف رقمي مميكن يحمي مستندات أملاك الدولة حتي الآن.

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«محمد الكومى»يطالب وزير التنمية المحلية بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي فى التحول الرقمي بدواوبن المحافظات والمدن

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن مصر بكل مواقفها الرسمية تدر للدولة نحو 140 مليون جنيه فى وقت يوجد موقف واحد بإحدى مناطق محافظة الجيزة من الممكن أن يدير للدولة نحو 40 ألف جنيه يوما ولكن ليس تحت رقابة الحكومة.

وأشاد الكومي، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السعي لبناء دولة رقمية، مؤكدا أن ذلك يعد الحل الأمثل للحفاظ علي هذه الأملاك.

وأضاف عضو مجلس النواب: ما زال حتي الآن دواوين المحافظة والأحياء خالية من أرشيف يحفظ أملاك هذا الشعب، ولذلك تضيع هذه الأملاك، وسوف تقع بكل سهولة في أيدي قراصنة الأراضي وسرقة ممتلكات الدولة، ويتم الاستيلاء عليها بسهولة.

وطالب الكومي، وزير التنمية المحلية، بسرعة تطبيق هذة الأنظمة الحديثة وسرعة تطبيق الرقمنة في الأرشيف الموجودة في المحافظات والأحياء، في هذا الموضوع بالأخص تشمل كل ما يخص المحافظة من دواوين.

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قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة اليوم بجلس النواب، إن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المحافظات وكافة الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف “وزير التنمية المحلية”، أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء الذى اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذاً لغرض أخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر.