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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699842/مطلع-يونيو-التفاصيل-الكاملة-لـ-حفل-تامر-عاشور-في-السعودية

روج الفنان تامر عاشور لحفله الغنائي الجديد المقرر أن يحييه في المملكة العربية السعودية في مطلع شهر يونيو المقبل.

دوت الخليجيكشف تفاصيل حفل تامر عاشور في السعودية

حفل تامر عاشور السعودية

شارك الفنان تامر عاشور متابعيه وجمهوره بنشره البوستر الرسمي لحفله الجديد المقرر أن يقام خلال أيام قليلة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وعلق تامر عاشور على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "حبايبي واهلي في جده جاهزين ل حفله ١/٦ ؟”.

واستكمل تعليقه: “وايه الاغاني اللي تحبو تسمعوها ؟ ويطرح تذاكر الحفل اليوم”، ومن المقرر أن يغني الفنان تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر وأجمل أغانيه التي يحبها الجمهور.

أغاني تامر عاشور

يذكر أن آخر أغاني تامر عاشور كانت أغنية تحمل اسم "تملي"، والتي طرحها عبر صناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت من كلمات المستشار تركي آل الشيخ .

ومن ناحية أخرى، كان الفنان تامر عاشور قد دافع عن صُناع الأغاني بعد الهجوم عليهم من عمرو مصطفى أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج حبر سري.

وكتب تامر عاشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “النجاح يعني أعمال.. مش كتر كلام وأقول هعمل وأسوي وعايش اتريق على ده وده بقالي سنين.. التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد ع الوقت يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي انت قعدته ونشوف”.

واستكمل تعليقه قائلًا: “لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل بـ التاريخ - أ-ب ملحن يعني لازم مطرب يغني اللحن ده والا مكنتش هتبقى ملحن المطرب الأول ينجح بعد كده الملحن ينجح طبعا مفيش كلام والملحن فـ حتته والمطرب فـ حتته كل نجاح مختلف عن التاني ونادر عبد الله أعماله كلها ناجحه”.

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وأضاف: “وشاعر كبير قوي قوي قوي كلامه تقيل كلامه خفيف نبقى نوزن ونشوف.. لكن نبذه عن أعمال نادر التقيله أواخر الشتا اليسا - تسلم - كلموها عني - اخر مقابله -تصدق بمين اليسا - بطمنك شيرين - اخيرا اتجرأت شيرين - ريحه الحبايب عمرو دياب - خلينا نشوفك عمرو دياب -واضرب ف ٢٠٠ على نفس المستوى بس البوست مش هيكفي تاريخه - بس هو مش بتاع بروبجاندا بس”.