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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699839/القاهرة-لا-تنام-الجمهور-يحتشد-محمد-رمضان-أثناء-تصوير-كليب-بلالين

شارك الفنان محمد رمضان الجمهور بفيديو جديد يجمع بجمهوره الذي يتخطى الملايين من الأشخاص حول العالم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل احتشاد الجمهور لـ محمد رمضان أثناء تصوير كليب بلالين

وظهر خلال الفيديو حشود كبيرة من الجمهور حول محمد رمضان الفت حوله لالتقاط الصور معه، وعلق رمضان على الفيديو مروجا لأغنيته الجديدة “بلالين، فقال: “القاهرة لا تنام .. اثناء تصوير كليب بلالين الساعة السادسة صباحاً .. بإذن الله الكليب خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

سبب اختيار اسم بلالين على أغنية محمد رمضان الجديدة

وكان قد كشف محمد رمضان عن سبب اختيار اسم بلالين لأغنيته الجديدة، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

مشادات كلامية بين بشرى ومحمد رمضان بسبب أغنية بلالين

هذا وشهدت الساحة الفنية منذ أن طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة “بلالين”، مناوشات حادة بين المطربة بشرى والفنان محمد رمضان اذ بدأت المعركة بسخرية الأخيرة من أغنيته الجديدة «بلالين»، فقالت: محمود العسيلي طرح قبلها بسنين أغنية “طراطير”، وأنا مش فاهمة رمضان عايز يقول إيه في الأغنية وسمعت جملتين بلالين وطايرين.

وعندما وجه المذيع لها سؤال “هل قصد توجيه رسالة لأشخاص يعتبرهم فقاعات؟”، فكان ردها: “على أساس إنه كورة كفر، لو كان فقاعات فهي وجهة نظره وتعودنا من محمد رمضان توجيه رسائل من خلال أعماله وهو خلق لنفسه شكل وحالة بدأ الناس يتعودون عليها وفرض نفسه على الساحة، وتابعت: “ولو ضايقني هنزل له بأغنية»، ، ليعلق محمد رمضان على تصريحاتها قائلا: «فهمتي».

من جانبه ردت بشرى ردا صارما، فقالت: «لأ لسه والله، هو أنت نزلتها كلها أصلًا، هي نزلت كاملة، أنا شفت انستجرام بس، كده هتخليني أعملك أغنية كورة كفر، مبروك يا رمضان بس خفّ علينا شوية».