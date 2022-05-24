«بعد جلسة رقابية ساخنة استمرت لـ 8 ساعات».. وزير التنمية المحلية من البرلمان: نعمل علي إعداد قانون جديد لحل مشكلات التصالح بمخالفات البناء..والأرض الزراعية خط أحمر ولن نسمح بأى تعديات

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /699857/بعد-جلسة-رقابية-ساخنة-استمرت-لـ-8-ساعات-وزير-التنمية-المحلية-من-البرلمان-نعمل-علي-إعداد-قانون-جديد--لحل-مشكلات-التصالح-بمخالفات-البناءوالأرض-الزراعية-خط-أحمر-ولن-نسمح-بأى-تعديات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، مواجهة ساخنة بين النواب ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حيث تم عرض 180أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة بشأن منظومة المحليات وأزمات رصف الطرق والإنارة والقمامة بجانب مطالبات أن نكون أمام قانون جديد للتصالح فى مخالفات البناء.

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وشهدت الجلسة استعراض النواب طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة بشأن الأزمات والمشكلات التي تواجه المواطنين.

وزير التنمية المحلية من البرلمان: نعمل علي تعديل تشريعى لحل مشكلات التصالح بمخالفات البناء

وخلال الجلسة، أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، علي قيام الوزرارة بتنفيذ 22 ألف مشروع رصف طرق داخلية بالمحافظات بأطوال 20 ألف كيلو متر وتكلفة بلغت 47 مليار جنيه خلال 8 سنوات .

كما أكد شعراوي، علي تخصيص مبلغ 2مليار جنيه دعم إضافى من الوزارة لتنفيذ 197 مشروع بإجمالى أطوال 892 كيلو متر فى 12 محافظة وتم الانتهاء منها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه تم تكليف المحافظات بمتابعة إجراءات الجهات بإعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ المرافق ولجنة هندسية محايدة لاستلام الأعمال، لافتا أنه تم رفع 51 مليون طن قمامة يومية خلال العامين الماضيين، و التخلص من 15.5 مليون طن تراكمات تاريخية في 53 موقع بالمحافظات.

وتابع شعراوي: 30شركة قطاع خاص ترغب في إدارة المصانع والمدافن الصحية الآمنة بالمنظومة الجديدة للمخلفات وجارٍ اختيار أفضل العروض، لافتا أن الوزراة نفذت 1500 مشروع بنية أساسية وخدمات عامة بتكلفة 15 مليار جنيه في 8 سنوات.

كما نفذت الوزراة 109 ألف وصلة صرف صحى للمواطنين الأولى بالرعاية بتكلفة 397 مليون جنيه، مؤكدا أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.

واستكمل: حريصون على سرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى لمشروعات النفع العام والمحافظات وفرت 5028 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدا أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة لحل مشكلة التصالح وغلق هذا الملف، وأنه تم الانتهاء من فحص 149 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة وتحرير 49 ألف عقد وتحصيل 14.4 مليار جنيه.

و عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لجهود الوزارة والمحافظات في تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الإنتظار للمركبات علي مستوي الجمهورية وذلك خلال مشاركته اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب .

وقال اللواء محمود شعراوي، أنه تم التنسيق مع المحافظات لتطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث تم القيام بأعمال تطوير تضمنت استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة وتركيب كشافات ليد للإنارة وانشاء بوابات حديدية والكترونية و تندات وأسوار ورفع كفاءة مبانى وباكيات .