كهربا ومؤمن زكريا فى مران الأهلى قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:26 مساءً - ظهر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى المعار لنادى هاتاى سبور التركى ومؤمن زكريا لاعب الفريق السابق فى مران الأهلى المقام حاليا على ملعب التتش استعدادا لمباراة الوداد المغربى الاثنين المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب.

وانتهت إعارة كهربا لنادى هاتاى سبور فيما عاد زكريا من رحلة علاج مؤخرا فى إنجلترا.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إقامة مران لفريق، غداً الأربعاء، قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 30 مايو الجارى بعدما حصل على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على إنبى بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى الدورى الممتناز.

وبحث مسئولو الأهلى على مدار الأيام الماضية مع المسئولين فى السفارة المصرية بالمغرب ترتيبات حضور جمهور الفريق مباراة الوداد، من جانبه قال ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب إنه تم الانتهاء من ترتيب إجراءات الخاصة بالاستقبال والتأمين والإقامة وملاعب التدريب مع الجانب المغربى.

وأضاف: لم نتلق أى إخطار حتى الآن بخصوص عدد الجماهير التى ستتواجد من مصر، الأمر بين الأهلى وكاف ولم يصلنا شىء" ، وتابع : "سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد المغربى خلال ساعات لنتعرف على التسهيلات التى سيقدمونها بالنسبة للجمهور وسننسق الأمر مع الأهلى وشركات السياحة لكى تتضح الصورة".

وواصل "سنقوم بتسهيل كل الأمور للجماهير منذ وصولهم وحتى الرحيل"،مضيفا "الأهلى أخطرنا بوصول البعثة غداً الأربعاء، استعدادا لنهائى دورى أبطال أفريقيا".

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن دعم الأهلي لرحلة اليوم الواحد للجماهير المسافرة إلى المغرب سوف يكون بدون حد أقصى للعدد الراغب في السفر.

وأضاف أن خزينة النادى سوف تتحمل ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين من خلال الشركتين اللتين تم تكليفهما بالمهمة، والأهم أن الأهلى سوف يستمر فى دعمه المالى أيًّا كان العدد المسافر للمغرب وفقًا لما طلبه النادى من الاتحاد الأفريقى فى مكاتبة رسمية قبل أسبوع (نصف سعة الاستاد الذى تقام عليه المباراة).