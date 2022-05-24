قناة السويس تحتفل بأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:25 مساءً - نظمت هيئة قناة السويس احتفالية خاصة لمجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك بمبنى المارينا الجديد بمدينة الإسماعيلية.

وجاءت الاحتفالية تعظيما للبطولات التي سطرها رجال وأبطال قواتنا المسلحة، ورجال الشرطة البواسل، والتضحيات الغالية التي قدموها فى سبيل الذود عن تراب الوطن، وحفظ سلامة، وأمن أراضيه.

وبدأت الفعاليات باستقبال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، ومرافقتهم في جولة بحرية بالقناة، تضمنت الإبحار من خلال المعدية تحيا مصر، في مجرى القناة، ومشاهدة عدد من المشروعات القومية المقامة على ضفافه، كما شملت الجولة مدينة الإسماعيلية الجديدة، وكوبرى الشهيد أحمد منسي.

وعقب ذلك ألقى الفريق أسامة ربيع كلمة، أعرب فيها عن اعتزازه بوجود هذه الكوكبة من أسر أبطال مصر، في هيئة قناة السويس، المرفق الملاحي الأهم عالميا، وأحد مصادر الدخل القومي المصري، والشاهد الرئيس على كل التضحيات، والبطولات، والمعارك، التي شهدها الوطن على مر التاريخ.

عقب ذلك استمع الحضور إلى عرض تقديمي عن القناة، تخلله عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية، التي تسرد تاريخ القناة، وقصص من الكاتبة الدكتورة سماح أبو بكر عن ملحمة تعويم سفينة الحاويات "EVER GIVEN".

كما تضمنت فعاليات الزيارة، فقرة استمتع خلالها الأطفال بالألعاب، والعروض الترفيهية، ومشاهدة السفن العابرة من على ضفاف القناة، واختتمت الزيارة بجولة ميدانية فى أنفاق الإسماعيلية "تحيا مصر".