التعليم تتيح مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء للصف الأول الثانوى

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، غدا الأربعاء، امتحان نهاية العام الدراسى 2021-2022، فى مادة الأحياء، ويبدأ طلاب الفترة الصباحية الامتحان ورقيا عند الساعة الثامنة صباحا ولمدة نصف ساعة، وبعد فترة راحة مدتها 15 دقيقة، يؤدون الامتحان الإلكترونى على أجهزة "التابلت" من الساعة 8:45 وحتى 9:45 صباحا.

أما طلاب الفترة المسائية فيبدأون الامتحان ورقيا عند الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة نصف ساعة، وبعد فترة راحة مدتها 15 دقيقة، يؤدون الامتحان الإلكترونى على أجهزة "التابلت" من الساعة 11:45 وحتى الساعة 12:45 ظهرا.

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء (عربى) للصف الأول الثانوى، يمكن الدخول إلى هذا

ولمشاهدة مراجعة ليلة الامتحان فى مادة الأحياء (لغات) للصف الأول الثانوى، يمكن الدخول إلى هذا

وتنتهى امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2021/2022 للصف الأول الثانوى، غدا الأربعاء، وقد بدأت منذ الأربعاء الموافق 11 مايو الماضى.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ويحظر على الطلاب، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، حيث يتم تسليمهم "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعها اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وتتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلا عن الكتاب المدرسى.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.