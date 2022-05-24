التعليم: 99.89 % من طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحانى الأحياء والفلسفة

وبلغت نسبة أداء امتحان "الأحياء" (فى الفترة الصباحية) 99.89%، حيث حضر اليوم الامتحان 394 ألفا و988 طالبا/طالبة، من إجمالى مستهدف 396 ألفا و289 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان1301 طالب/طالبة.
بينما بلغت نسبة أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" (فى الفترة الصباحية) 99.83%، حيث حضر اليوم الامتحان 189ألفا و239 طالبا/طالبة، من إجمالى مستهدف 190 ألفا و337 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1098 طالبا/طالبة.
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة (الأحياء)، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 الامتحان فى مادتى (الكيمياء وعلم النفس والاجتماع) حسب الجدول المعلن سابقًا.
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