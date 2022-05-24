تعليم القاهرة: امتحان اللغة الأجنبية للإعدادية فى مستوى الطالب المتوسط

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن امتحان اللغة الأجنبية "الإنجليزية والفرنسية" الذى أداه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء، كان مطابقا للمواصفات التى حددها المركز القومى للامتحانات.





وفى بيان صحفى، قالت مديرية التربية والتعليم، إن الأسئلة جاءت فى صفحتين متقابلتين، وكانت واضحة ومنسقة من حيث الشكل العام، وبالنسبة لمضمونها فجاءت شاملة لجميع أجزاء المنهج وتخاطب المستويات المعرفية المختلفة للطلاب، وتناسب الوقت المخصص للإجابة مع بعض الوقت للمراجعة.

وتابع محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القاهرة، العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتى تتصل بغرف فرعية بـ33 إدارة تعليمية، وأفادت جميع التفارير الواردة بأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى حتى الآن.

وانطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة، يوم السبت الماضى 21 مايو 2022، وتنتهى يوم الخميس المقبل، وبحسب مديرية التربية والتعليم، تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة، نحو 195 ألف طالب وطالبة، موزعين على 781 لجنة سير امتحان، إضافة إلى 13 طالب بمستشفى 57357.