القائم بأعمال وزير الصحة: أطلقنا نموذج المستشفيات الخضراء للحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء إعلامى عقده وزير التعليم العالى، مع إحدى وكالات الأنباء العالمية، خلال تواجده فى بريطانيا، على هامش جولة أوروبية قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ 75 فى «جنيف».

وأوضح الوزير أنه نظرا للطبيعة متعددة التخصصات فيما يتعلق بتغير المناخ، فإن كل مؤتمر من مؤتمرات المناخ يمثل ترسا أساسيا فى سلسلة من الالتزامات التكميلية، مشيرا إلى أن COP27 الذى تستضيفه مصر هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، سيبنى على مكاسب المؤتمرات السابقة ويمهد الطريق لمزيد من الإنجازات فى النسخة الثامنة والعشرين التى ستعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن قمة المناخ التى عقدت فى جلاسكو، كانت نقطة انطلاق لقضية تمويل المناخ، والذى يمثل حجر الزاوية لتنفيذ التعهدات الوطنية لدعم ما يتم تخصيصه من الموازنات والموارد العامة للدولة، مع مراعاة مركزية التمويل والتعاون الدولى لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات التكيف والتحول الأخضر فى مختلف القطاعات.

وشدد الوزير على أن التحول نحو البيئة الخضراء، وتأسيس البنى التحتية المقاومة للمناخ لن يكون سهلا وسيواجه الكثير من التحديات والعقبات، وأهمها التمويل، منوها إلى الجهود المصرية فى هذا الصدد كون مصر تمثل أول دولة فى المنطقة تطلق «السندات الخضراء» التى ستستخدم عائداتها فى تمويل المشروعات الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة فى مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة.

وتوقع أن يمثل COP27 فرصة عظيمة لتجديد التزام الدول بتعزيز الأمن الصحى لمواطنيها، وتحقيق المرونة المناخية فى قطاع الصحة، ليكون قادرا على مواجهة أى تهديدات ناشئة فى المستقبل، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد موافقة البلدان على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إنشاء أنظمة صحية قادرة على الصمود أمام التأثيرات المناخية المتزايدة.

وأضاف الوزير أن المرونة المناخية فى مصر مثلت دورا رئيسيا فى المراقبة الوبائية وتنفيذ التدخلات الصحية المسندة بالبينات، لكونها ركيزة أساسية فى تمكين استراتيجية النظام الصحى، مشيرا إلى أن مصر حظيت بشرف أن تكون إحدى الدول الرائدة فى إطلاق «تحالف عمل التكيف» الذى يهدف إلى تطوير خطط وطنية تراعى المرونة المناخية فى النظم الصحية.

وتابع أن العمل المفرط فى هذا المجال توج بإطلاق مصر لنموذج المستشفيات الخضراء، بالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وإعادة التدوير الأمثل للنفايات الطبية، وتقليل إهدار المستلزمات والأدوية، وذلك حفاظا على البيئة وتجنبا لإنتاج انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغيير المناخى.

وفى سياق متصل، هنأ الوزير دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها COP28، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى يعقد فيها مؤتمرين متتاليين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال فترة عامين، مع الكثير من القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن الرؤية لخدمة المنطقة والعالم ستكون أكثر وضوحا.

ولفت إلى أن العمل يجرى حاليا مع الجهات المعنية فى المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، لضمان الانتقال السلس من قمة إلى آخرى، ومتابعة المبادرات التى تم الإعلان عنها فى كل مؤتمر وتنفيذها، علاوة على تسهيل المناقشات بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق، وهذا التسلسل سيمهد الطريق لنجاح مؤتمر ال 28 فى عام 2023، منوها إلى أن العمل قد بدأ بالفعل مع الأشقاء فى الإمارات وسيستغرق وقتا طويلا.

وأكد اهتمام القيادة السياسية فى مصر بإبراز دور إفريقيا فى مكافحة تغير المناخ، حيث أنها القارة الأقل مساهمة فى إنتاج الغازات الدفيئة، وفى نفس الوقت هى الأكثر تأثرا بظواهر الطقس المتطرفة التى تبدأ من الجفاف إلى الفيضانات والأمطار الخاطفة والحرارة الشديدة، إلى جانب تتوقعه بعض الدراسات حول أن هذه التغيرات ستساعد فى خلق فرص لمزيد من تفشى الأمراض العنقودية.

واختتم الوزير حديثه بأن جائحة كورونا أظهرت أنه لا يوجد أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنا، وهو الأمر الذى يتطلب الاستعداد الكافى لمواجهة التهديد العالمى المحتمل، منوها إلى أن قمة COP27 تأتى هذا العام للتأكيد على هذا المفهوم وفتح الباب لعصر جديد من التعاون بين أصحاب المصلحة الراغبين فى إيجاد حلول مستدامة ومرنة وفعالة للتكيف مع تأثير المناخ فى أفريقيا.