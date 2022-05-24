التعليم تعلن موعد فتح باب التقديم الإلكترونى لرياض الأطفال وأولى ابتدائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التسجيل الإلكترونى للتقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس"الرسمية" ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الرسمى والرسمى لغات"، خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2022، وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg).





وحددت الوزارة، أن سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن ( 9 سنوات)، على ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (4 سنوات)، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم 154 بتاريخ 6/7/1989، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأشارت إلى أنه يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس الموقع الإلكترونى، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائى)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

وأوضحت أنه يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه خلال فترة التقدم الإلكترونى، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب فى الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكترونى، ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

وبالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديرى المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.