وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة المشروعات فى مختلف قطاعات، ولا سيما المشروعات السياحية، التى تدر عائدا كبيرا بالنقد الأجنبى، كما أنها تسهم فى توفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.
وشدد مدبولى على أهمية الاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المشروعات المزمع إقامتها فى المنطقة الغربية، ومشروع العلمين ريفيرا المقترح تنفيذه، بما يعمل على حسن إدارتها بما يضاهى المشروعات العالمية، وبما يضمن كذلك استدامتها والحفاظ عليها، وبما يجعل هذه المنطقة أيقونة للسياحة العالمية، مما يسهم فى زيادة جذب أنظار السائحين من مختلف ربوع العالم صوب المدينة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية التى تم إجراؤها بشأن إقامة مشروع "العلمين ريفيرا"، والذى يستهدف إنشاء مجموعة من الفنادق ذات العلامات التجارية العالمية المصممة بشكل مبتكر فى منطقة الساحل الشمالى، حيث تم عرض مكونات المشروع والتكاليف المبدئية وفرص العمل الحقيقية، التى من المنتظر توفيرها فى هذا المشروع خلال التنفيذ وبعد الانتهاء منه.
تجدر الإشارة إلى أن المخطط الرئيسى للمشروع، الذى من المخطط تنفيذه على مساحة نحو 10 ملايين متر مربع، يضم: مارينا، ومنطقة ترفيهية للأسر، وأماكن لممارسة الرياضات المائية، وأندية الشواطئ، وأندية الجولف، ومحال التجزئة والمطاعم، كما يشمل المشروع إقامة مدينة طبية، ومركز استشفاء، ومركزا للإبداع والتعليم، يضم مدرسة دولية، وقاعة مؤتمرات، وغيرها من المكونات الأخرى المقترح تنفيذها.
وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروع "العلمين ريفيرا"، وغيره من المشروعات المهمة يحول المنطقة الغربية الشمالية إلى وجهة سياحية عالمية، ويجعل مدينة العلمين الجديدة ضمن أحد أهم المدن السياحية على المستوى العالمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى يتابع تنفيذ أحد المشروعات السياحية والتنموية بالعلمين الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.