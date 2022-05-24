انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب مصطفى بكرى يُثيرأزمة شيراتون الغردقة بالبرلمان.. ويؤكد:خيرت الشاطر أجبر محافظ البحر الأحمر على التنازل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699844/النائب-مصطفى-بكرى-يثيرأزمة-شيراتون-الغردقة-بالبرلمان-ويؤكدخيرت-الشاطر-أجبر-محافظ-البحر-الأحمر-على-التنازل

آثار النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ملف فندق شيرتون الغردقة بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مؤكدًا على ضرورة أن يتم حسم هذا الملف بما يصب فى صالح الدولة المصرية ومحافظة البحر الأحمر.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور وزير التنمية المحلية، حيث مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية ما بين طلب إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة، حيث أكد النائب مصطفى بكرى بأنه تقدم باستجواب فى هذا الملف ولكن دون أى نتيجة كما تقدمت بطلب إحاطة بشأنه متضمنا بأنه فى 24 يوليو 1991 باعت محافظة البحر الأحمر للشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر 81فدان و14قيراط على البحر فيهم 30فدان ردم داخل البحر سعر المترو 15 جنيه، لإنشاء شيرتون الغردقة.

وأكد على أن البند 11 من العقد الذى وقع بشأن هذا الأمر تضمن بأنه إذا خالف الطرف الثانى وهو المستثمر أى من شروط العقد يحق للطرف الأول فسخ العقد دون الرجوع إلى الطرف الثانى ، ومرت الأيام وخالف المستثمثر وهو بالمناسبة من حصل على فندق الميريدين وهو كما يعلم الجميع"خرابة الآن والفئران تلعب فيه".

النائب مصطفى بكرى يُثيرأزمة شيراتون الغردقة بالبرلمان.. ويؤكد:خيرت الشاطر أجبر محافظ البحر الأحمر على التنازل

ولفت إلى أنه 2008 تمت مواجهته من محافظة البحر الأحمر بالمخالفات وذهبوا لمجلس الدولة وحصلوا على حم بفسخ العقد ولكن دون تنفيذ وأعطوا له خمس سنوات سماح لتفادى المخالفات حتى 6مارس 2013 وفى ظل وجود حكم نهائى وبات بفسخ العقد ذهب خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وجلس مع اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر وأجبره على التنازل على جميع القضايا بعد ما كان تنفيذ الحكم سيضيف للمحافظة 300مليون جنيه وتم التوافق على فترة سماح 5سنوات تنتهى مارس 2018، وأنتهت الفترة ولا يلتزم المستثمر أيضا.