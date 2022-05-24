النائبة ألفت المزلاوي تهاجم وزيرالتنمية المحلية: حركة المحليات بسوهاج لم تكن إلا «تباديل وتوافيق»..فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699837/النائبة-ألفت-المزلاوي-تهاجم-وزيرالتنمية-المحلية-حركة-المحليات-بسوهاج-لم-تكن-إلا-تباديل-وتوافيقفيديو

أكدت النائبة الدكتورة الفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن حركة تنقلات المحليات فى محافظة سوهاج، لم تكن الا “تدابير وتوافيق”، مما سيتسبب فى استمرار أزمة الطرق والقمامة لسنوات طويلة، مشيرة إلى نقل رئيس حي شرق إلى مدينة طهطا، ورئيس مدينة طهطا ،الي مركز المنشأة ، مستشهدة بالمثل الشهير "بنشيل ألدو ونحط شاهين"، وكأن المحافظة عقمت فى إيجاد رؤساء للأحياء والمدن.

دوت الخليج

النائبة ألفت المزلاوي تهاجم وزيرالتنمية المحلية: حركة المحليات بسوهاج لم تكن إلا «تباديل وتوافيق»

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وأوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القمامة أصبحت أكوام واطنان بمحافظة سوهاج، إضافة إلى تكسير الشوارع والطرق، مضيفة "البلد مفتوحة بطنها" وأن بندر سوهاج يعاني من مشاكل منذ 50 عام ، ولم يتمكن رؤساء الأحياء من ايجاد حل أو اثبات جدوى وجودهم فى اماكنهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التخلص من الاكياس البلاستيك لما تسببه من خطورة على البيىئة، فضلا عن إعلان مدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك فى 2022، لتكون نموذجا يحتذي به فى الـ 27 محافظة لإعلان مصر خالية تماما من البلاستيك بحلول عام 2025، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمناخ، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27.