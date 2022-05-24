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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699836/في-ذكرى-وفاة-إسماعيل-ياسين-أمر-الملك-فاروق-بدخوله-مستشفى-المجانين-وخاصم-العندليب-13-عاما

يصادف اليوم الثلاثاء الموافق له 24 مايو ذكرى وفاة أبو ضجة جنان النجم الراحل إسماعيل ياسين الذي كانت حياته مليئة بالأسرار والمواقف التي لا تنسى.

دوت الخليج يرصد أسرار في حياة إسماعيل ياسين

أسرار إسماعيل ياسين

كان قد عاش نجم الكوميديا الراحل إسماعيل ياسين، طفولة بائسة وحياة غير مستقرة فلم يكمل تعليمه الابتدائي وترك المدرسة بعد وفاة والدته ودخول والده السجن بسبب تراكم الديون عليه، وبعدها اضطر للعمل بائع مناديا أمام محل لبيع الأقمشة.

وبدأ الفنان الراحل مطرب صغير في الأفراح الشعبية، ثم ذهب إلى القاهرة وعمل مع الفنانة الشهيرة بديعة مصابني التي بدأت في ملاحظة موهبته وفيما يخص وفاته، انتشرت العديد من الشائعات حول وجود خلافات بينه ونجله حتى وصلت لمد اليد من نجله، لكن ردت ارملته في تصريحات لها قائلة: “ما حدث يوم الوفاة أن إسماعيل ياسين كان مصابا بحالة اكتئاب بعد وفاة رفيق دربه المخرج فطين عبدالوهاب”.

وتابعت: “وقرر وقتها الخروج مع زوجته وابنه، وبعد خروجه من المنزل أصيب بأزمة قلبية ومات على باب الشقة، بعد 10 أيام فقط من رحيل فطين عبدالوهاب.. خلاف زوجي ووالده شائعة ضمن عدة شائعات قيلت عن إسماعيل ياسين، وزوجي كان مدللا حتى أن والده أنشأ له في الدور الأرضي بالفيلا التي يقطنها ملاهي حتى يحقق لنجله الوحيد ما حرم منه في طفولته”.

إسماعيل ياسين والملك فاروق

ومن ضمن المواقف التي تعرض لها على المسرح وتسبب في إحراج له، كان ذلك أمام الملك فاروق والذي كاد بسببه أن يقضي عمره في السجن، لولا ما فعله من أجل إنقاذ نفسه وفنه من الانهيار، حيث كان من المقرر أن يؤدي منولوجًا أمام الملك وقال إسماعيل أثناء العرض: “مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك”، وأثار ذلك غضب الملك ليرد: “أنت بتقول إيه يا مجنون؟”.

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فحاول إسماعيل ياسين بسرعة البديهة أن يخرج من هذا الموقف بالتظاهر بالإغماء، وبعدها أرسل الملك فاروق طبيبه الخاص للكشف وفحص الفنان وليكتب الطبيب فى تقريره للملك أنه تعرض لحالة عصبية سيئة دفعته لقول ذلك، والتي تسببت فى فقد وعيه لثواني، ليأمر فاروق بدخول إسماعيل ياسين مستشفي الأمراض العقلية لتلقي العلاج، وظل بها لمدة تقرب من 10 أيام.

ويذكر أنه حدث خلاف بين العندليب المطرب عبد الحليم حافظ وأبو ضحكة جنان الفنان إسماعيل ياسين استمر لمدة 13 عام، حول واقعة غريبة حدثت بينهما، ومن جانبها السيدة ميرفت إسماعيل كشفت في تصريحاتٍ صحفية سر الخلاف وأشارت إلى أن إسماعيل ياسين تخاصم مع عبد الحليم حافظ، لعدم حضور الأخير، عيد ميلاد نجله «ياسين»، وأكدت أن الأول كان يحتفل بعيد ميلاد نجله كل عام ويقوم بحفلة كبيرة له داخل منزله يدعو فيه أصدقائه.