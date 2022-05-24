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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699835/كارول-سماحة-تطرح-أغنيتها-الجديدة-إحنا-ملوك-اللعبة-دي-فيديو

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية كارول سماحة الجديدة

ورجت كارول سماحة لأغنيتها الجديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ شاركت فيديو قصير من الأغنية مع الجمهور وعلقت عليها: “أطلقت الأن على جميع المنصات الرقمية”.

ملوك اللعبة دي

وتأتي أغنية ملوك اللعبة دي للفنانة اللبنانية كارول سماحة ضمن احتفالية بطولة العالم للأسكواش، والأغنية من كلمات أحمد حسن حسن راؤول، وألحان محمد يحيى، والتوزيع لـ سليمان دميان.

وتعد أغنية “ملوك اللعبة دي” من غناء : كارول سماحة، كلمات: أحمد حسن، راؤول، ألحان: محمد يحيتوزيع: سليمان دميان.

بطولة العالم للاسكواش 2022

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة كانت أغنية بعنوان "يا شباب يابنات"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وحقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية نجاحا كبيرًا منذ طرحه على المنصات الموسيقية، وتقول كلمات الأغنية: “أنا عندي اثنين صحابي على قلبي غاليين، الأول بعده عزابي راكض وراء الحلوين.. والثاني مجوز يا اللي حبها قلبه من سنين.. واللي جمعهن إنّه تنياتن كذابين”.

وكانت قد انتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للأسكواش لمحترفي الرجال والسيدات أمس الجمعة، بعد أن شهدت مباريات نارية بين كبار اللاعبين المشاركين، وتمكن المصنفان الأولان عالميًا النيوزيلندي بول كول بالإضافة إلى المصرية نوران جوهر من التأهل، بجانب صعود بطلي العالم على فرج ونور الشربيني للحفاظ على لقب العالم.

كارول سماحة

وهذا وقدمت كارول سماحة ما يقرب من 16 أغنية خلال حفلها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم عيد الحب السابق، ونرصدهم لكم بالترتيب: "مش هعيش، فوضي، وحشاني بلادي، اطلع في هيك، شكراً ، اقول أنساك، حبيت دلوقتي، يا شباب يا بنات، يارب، غالي عليا، انسي همومك، اسمعني، خليك بحالك، سهرانين، اضواء الشهرة، ودارت الايام".