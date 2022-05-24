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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699834/جنايات-المنصورة-تقضى-بالإعدام-على-3-متهمين-بقتل-عامل-والتمثيل-بجثته

‎قضت الدائرة السابعة فى محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالإعدام على 3 متهمين عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لإتهامهم بقتل عامل بقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية بعد استدراجة والتخلص منه رميًا بالرصاص من أجل سرقتة بالإكراه والتمثيل بجثتة. ‎

دوت الخليج

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم رئيس الدئرة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد جمال وشعبان شمس في القضية رقم 13930 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1838 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة. ‎كان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من "محمد.أ.م"، وشهرتة "السمكري" ، 36 عاما ،مقيم قرية أبو خالد مركز ميت غمر ، و"أحمد.م.ا"، وشهرتة "الزغبي"، 19 عاما، عاطل ومقيم قرية جصفا، و"مصطفى.م.م"، هارب الي محكمة الجنايات المخاصة لأنهم في يوم 29/6/2021 قتلوا المجتي علية"محمد خالد جوده" ، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية قاطعين علي قتلة لما فاض به صدورهم من غيظ مفترى وعقول أدارها شيطانهم وأجسادا أنصاعت لبهتانهم وشحناء قلوبهم فأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندفيتين آليتين وبندقية خرطوش" وأداة "رباط" ونسجوا له الحيلة فأنطلت عليه وقصدوا بصورتهم الي المكان الذي تمكنوا من إقتياده اليه قابعين له وما أن ظفروا به فكبلوا أيديه وسدد الثاني خزينة السلاح المار بيانه برأسة وجسدة غير مرة وأطلق الأول لجام فتك السلاح الناري إحرازا بندقية خرطوش فأنطلقت طلقتة وأستقرت بساقة اليمنى فأحدثوا إصابتة الموصوفة بتقرير الصفة الشتريحية قاضدين إزهاق روحة حال تواجد المتهم الثالث للشد من آزرهم وإطلاق الأعيرة النارية وتركوا جثمانة أمامهم تتصبب دماءه وأخذه المتهمين "الأول والثاني" على هيئتة الي إحدى المقاصد لينكلا به.

‎وتقدمت تلك الجناية جناية أخرى في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة بأن خطفوا بالتحايل المجني علية ونسجوا خيوط الحيلة وما أن أن انطلت عليه فتمكنوا من إقتياده الي المكان القابعسن له فيه فأقصوه بعيدا عن ذويه حيث أتجهت إرادتهم وكان ذلك ليتمموا الجريمة محل الإتهام الأول وعلى النحو المبين بالتحقيقات. ‎

خلافات مادية بين المجني علية والمتهمين

وأكدت التحريات السرية التي أجراها الرائد عبدالحميد الشورى، رئيس مباحث مركز ميت غمر في ذلك الوقت، انه علي أثر خلافات مادية بين المجني علية والمتهمين فقاموا بالإتفاق فيما بينهم علي استدراج المجني علية لإزهاق روحة ونفاذا لمخططهم اعدوا أسلحة نارية وتمكنوا من نسج خيوط الحيلة للمجني عليه وما أن أنطلت عليه فتمكنوا من إقصاءه حيث رغبوا وسدد المتهم الثاني خزينة السلاح الناري برأسة وجسدة غير مرة وعاجله الأول لعيار ناري من بندقية خرطوش فاستقرت بالساق اليمنى حال قيام الثالث بإطلاق الأعيرة النارية لإرهابة وحملوه علي هيئتة وقصدوا أحد الطرق العامة بقرية جصفا وألقوا بجسدة وما أن شعر به قاطني ذلك المكان فتبادلوا إطلاق النيران لإرهابهم وفرض السطوة عليهم والتنكيل بالمجني علية علي مرأي ومسمع من المواطنين.